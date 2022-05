Après deux ans d’absence, les Chapellois et Chapelloises ont enfin pu se retrouver pour la traditionnelle Fête de la Saucisse connue également sous le nom de "Fête de la Salsiccia". La foule s’est d’ailleurs déplacée en nombre pour fêter ce retour tant attendu notamment par les Italiens de la région qui ont ainsi pu revoir leurs amis et certains membres de leur famille. Les festivités sont encore loin d’être terminées puisque des dégustations de produits siciliens, des animations pour enfants ou encore des concerts et une concentration de Vespa et de véhicules italiens sont au programme du week-end.

La Fête de la Salsiccia, qui a pour but de célébrer le jumelage avec le village italien de Calascibetta tout en mettant à l’honneur la saucisse, a démarré en grande pompe ce vendredi. Ils étaient en effet nombreux à venir assister à l’inauguration du marché sicilien et de ses nombreux stands de producteurs. "Pour les personnes d’origine italienne, cette fête est incontournable tant elle permet de retrouver nos amis et la famille autour de musiques qui rappellent les fêtes du village de Calascibetta", confie Elisa de Chapelle-Lez-Herlaimont. "Cette fête nous replonge en été lorsque tout le monde se rejoint pour profiter de la vie en chantant et dansant."

© F.D.

Après deux ans d’interruption en raison de la crise sanitaire, cette édition de la fête de la saucisse avait une saveur toute particulière pour les habitants de l’entité, attachés à leurs traditions. "Nous avons dû attendre deux ans pour retrouver ce folklore qui, il faut le dire, est cher à nos yeux", poursuit Elisa. "Partager un verre entre amis, cela n’a pas de prix."

Les citoyens auront encore le temps de partager des verres en famille ou entre amis tout au long du week-end. Des dégustations et ventes de produits siciliens sont prévues ce samedi. Des animations pour enfants ainsi que des concerts de chansons italiennes et une grande tombola complèteront le programme de la journée. Le dimanche sera quant à lui marqué par la venue de nombreuses Vespa et voitures italiennes de 10h à midi. S’en suivra la cérémonie de clôture aux alentours de 13h.