Les ramassages de gilles se déroulent à l’aube, avec un dispositif de sécurité bien précis, mais le risque zéro n’existe pas.

Toutes les dispositions en matière de sécurité sont prises lors des ramassages de gilles mais le risque zéro n’existe pas." Géraud Tassignon est membre de la société des Boute-en-Train de La Louvière-ville, dont le carnaval sera organisé le week-end prochain. Il détaille, pour la DH, les spécificités du ramassage, qui lance chaque année les festivités.

Concrètement, chaque société de gilles organise son ramassage dès l’aube. Le départ est généralement donné vers 4 heures du matin, en fonction du nombre de personnes à aller chercher. Les gilles se rassemblent progressivement de maison en maison. Ils boivent un verre au domicile de chaque participant avant de converger, à pied et munis de tambours, vers le siège central de la société. "Au sein de ma société, nous sommes 200 gilles qui viennent de différents endroits du centre de La Louvière. On se rassemble de maison en maison, bien souvent accompagnés de nos proches. C’est ainsi que pour un ramassage d’environ 30 gilles, on peut facilement retrouver 120 personnes", détaille Géraud.