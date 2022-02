Dès ce week-end et durant chaque jour jusqu'au 26 et 27 février prochain, le Centre culturel du Roeulx et le Cercle d'histoire Léon Mabille organisent leur exposition "Vie de mineurs" destinée aux écoles de la région. D'anciens mineurs, membres de l'Amicale des gueules noires de Wallonie, viendront avec leurs effets personnels partager leurs souvenirs et leur témoignage sur la vie au temps des charbonnages. Destinée à un jeune public, l'exposition pourrait ensuite être ouverte au grand public.

"Le cercle d'histoire Léon Mabille a eu l'idée, il y a 4 ou 5 ans, de commémorer la mémoire des mineurs qui sont toujours ensevelis dans le puit à Thieu", explique Albert Tesain, président du Cercle Léon Mabille et ancien bourgmestre du Roeulx. "C'est une catastrophe qui a eu lieu le 2 mars 1914. Sur la place Hardat de Thieu, j'avais déjà demandé quand j'étais bourgmestre que l'on installe un wagonnet en souvenir de ces mineurs. Ce qui a été fait par le SPW de l'époque. Nous avons apposé une plaque commémorative avec le nom des 9 mineurs qui sont issus de la région. Chaque année, le 2 mars, avec les enfants, nous allons déposer une gerbe ou deux en honneur de ces 9 mineurs décédés. Mais avant, pour sensibiliser un peu les enfants, nous installons une exposition. Nous l'avons déjà fait à Thieu et maintenant nous la faisons au Centre culturel du Roeulx".

Basée sur la catastrophe de Thieu, une partie de l'exposition sera dédiée évidemment à cette catastrophe d'avant-guerre lors de laquelle l'eau emporta des mineurs et une vingtaine de chevaux. Celle-ci sera expliquée aux enfants et illustrée grâce aux photographies d'André Schaillié. "Le 2 mars 1914, c'est un coup d'eau qui a saisi les mineurs au fond", explique Albert Tesain. "Il y avait des infiltrations d'eau que les mineurs avaient d'ailleurs signalées à la direction et tout d'un coup la poche s'est rompue emportant les mineurs. Cela a fait pas mal de blessés et 9 mineurs n'ont pas été retrouvés. Et, on n'en parle moins mais il y avait aussi 22 chevaux qui travaillaient dans le fond. La masse d'eau était incroyable : on parle de 50.000 mètres cube. Après, il y a eu des débats parlementaires assez houleux : certains disaient que la direction ne voyait que le rendement et d'autres disaient que toutes les mesures de précaution avaient été prises ce qui n'était pas réellement vrai. Les deux puits avaient été réalisés assez vite. Il y avait toujours deux cages donc le puit numéro 1 et le puit numéro 2 mais seul le puit numéro 1 était vraiment en ordre. Il devait, par exemple, y avoir des pompes et des échelles mais il n'y en avait pas".