Pour lancer l'année 2021 d'une meilleure manière auprès des personnes âgées du Roeulx, l'échevin Ronny Tournai, en charge du troisième âgée et de la jeunesse, a décidé de mener une opération en collaboration avec le Comité du 3e âge du Roeulx. Leur but : apporter une touche de réconfort aux aînés qui ont beaucoup souffert et subissent encore les effets de la crise sanitaire du coronavirus.

En compagnie de Cyril Roseau, éducateur de la Ville du Roeulx et responsable de la Maison de Jeunes Le Relais à Thieu, Ylona Werkmuller, stagiaire au Relais, ainsi que 16 jeunes de l’entité, l'échevin a donc mis la main à la pâte pour confectionner pas mois de 885 colis. Des galettes, des biscuits, des madeleines et du café se sont glissés à l'intérieur de ces paquets.

Fin 2020, tous les citoyens Rhodiens de 65 ans et plus avaient reçu un courrier les invitant à réserver leur colis cadeaux pour bien commencer cette nouvelle année 2021. Les voilà donc qui vont arriver. La distribution de ces 885 colis est organisée ces 14 et 15 janvier auprès de tous les Rhodiens âgés de 65 ans.

"Voilà une jolie façon de mobiliser la jeunesse pour apporter un peu de réconfort aux aînés en cette période qui reste encore incertaine et qui, malheureusement, tend à accentuer l’isolement des personnes plus âgées", commente l'échevin Ronny Tournay.