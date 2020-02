La Ville du Roeulx est riche de son passé historique. Elle compte non seulement d’importants ensembles patrimoniaux exceptionnels tels que le château des Princes de Croÿ-Roeulx, l’Ancien Hôpital Saint-Jacques ou encore l’ancien Ascenseur à bateaux de Thieu classé par l’UNESCO, mais elle possède aussi de nombreux témoignages du passé plus modestes. "Passant souvent inaperçus, ils nous rappellent les coutumes, modes de vie, croyances, moyens d’expression et esthétiques d’antan", commente l'Office du tourisme du Roeulx.

C'est pourquoi un grand recensement de ce Petit Patrimoine Populaire va être lancé. Objectifs : le révéler, le valoriser et établir une base de données détaillée afin de pouvoir le préserver et le restaurer au besoin. "Grâce à ce recensement, il sera en effet plus aisé d’identifier les interventions nécessaires au maintien de notre petit patrimoine et de définir des priorités quant à sa préservation. Nous avons besoin des citoyens pour identifier chacun de ces éléments. Aidez-nous à les répertorier et à les révéler !"

L’appellation Petit Patrimoine Populaire désigne l'ensemble des biens culturels, matériels, immatériels ou naturels, présentant un intérêt esthétique et/ou historique. Ce PPP a été subdivisé en 17 catégories par la Région wallonne. Avec notamment les points d’eau (fontaines, pompes, puits, ...), le petit patrimoine sacré (chapelles, croix, calvaires, ...), les ouvertures (portes), l'ornementation en fer, les arbres remarquables, l'art décoratif, les outils anciens, les ateliers ou encore le patrimoine militaire.

Pour ce faire, l’Office du Tourisme propose une séance d’information le mardi 17 mars à 19h à l’Hôtel de Ville. Toutes les explications concernant ce projet et la manière de nous aider vous y seront communiquées. En attendant, les Rhodiens peuvent déjà consulter la liste des éléments de petits patrimoine déjà répertoriés.