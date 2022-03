L'année dernière, l'atelier "Les Zanimos créatifs" a fait un carton auprès des enfants. Il revient cette année durant une semaine entière pendant les vacances de Pâques. Alliant animaux et bricolages, cet atelier propose aux enfants de 3 à 5 ans de faire connaissance avec Grisabelle et Pénélope, deux poules naines, avec Zyra le cochon d'Inde ou encore Câline la lapine. Les plus petits apprennent ainsi à être en contact avec des animaux et découvrent une série de techniques créatives et des jeux.

"Les résultats sont positifs déjà pour l'enfant, qui apprend à dessiner et à développer sa créativité", expliquait l'éducatrice Tiphaine Hermant lors de la première édition en 2021. "Il est aussi sensibilisé à l'importance d'être respectueux avec les animaux. Et par la même occasion, il travaille son relationnel avec d'autres petits."

Durant une semaine, du 4 avril au 8 avril prochains, les enfants pourront aussi nourrir les animaux, apprendre des chansons et découvrir plein d'histoires. Un stage destiné aux petits amoureux des animaux, de la nature et des activités créatives.

Pris en charge par deux animatrices, Tiphaine et Chloé, le stage se déroulera toute la première semaine des vacances de 9h à 16h. Celui-ci se fera au Cercle d'histoire Léon Mabille situé à la rue d'Houdeng.

Toute personne intéressée peut demander davantage d'informations par téléphone (0499 / 35 77 91) ou par email (hermant_tiphaine@hotmail.com).