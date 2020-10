Ce 19 octobre 2020 aura donc été le dernier conseil communal de Marcel Couteau au Roeulx. L'ancien bourgmestre âgé aujourd'hui de 87 ans a choisi de se retirer définitivement de la vie politique 50 années et huit jours après avoir été élu conseiller communal pour la première fois. C'était le 11 octobre 1970. Après 50 ans de vie politique communale active, Marcel Couteau cédera officiellement son siège à Laurence Rassart le mois prochain.

En attendant, l'assemblée communale a souhaité lui rendre hommage ce lundi soir lors de sa toute dernière séance en tant que conseiller communal. "Nous aurions aimé organiser une petite réception à l'issue de la séance mais ça n'a malheureusement pas pu se faire vu le contexte sanitaire. Donc nous l'inviterons pour lui offrir un pot lorsque la situation s'améliorera", explique le bourgmestre Benoit Friart qui a tenu un discours en fin de séance.

"C'est une grande page qui se tourne", poursuit Benoit Friart qui, malgré les divergences d'opinion avec son ancien rival politique, a voulu montrer tout son respect envers celui qui a été échevin des travaux en 1977 puis bourgmestre du Roeulx entre 1982 et 1985. "Marcel a été élu à l'époque où mon papa était bourgmestre. J'ai fait sa connaissance en 1968 lors d'une ouverture de café où j'avais accompagné mon papa."

En 1970, Marcel Couteau est devenu le premier conseiller communal de mouvance communiste à siéger au Roeulx. "Lorsqu'il est devenu échevin des travaux durant six années, il a rempli admirablement bien sa tâche qui n'était pas simple au moment de la fusion des communes. Par la suite, en 1988, il est retourné dans l'opposition sans jamais se décourager. Il l'a fait avec beaucoup de passion et d'enthousiasme. Moi-même, j'ai subi son opposition pendant 14 ans. Durant ces cinquante années, il a vraiment dynamisé le conseil communal avec des interventions marquées et des propos déterminés."

La lettre de démission de Marcel Couteau a d'ores et déjà été remise. Lors du prochain conseil communal, Laurence Rassart, la seconde suppléante du groupe Alternative prêtera serment pour prendre le relais.

