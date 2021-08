Tous les 2 ans, le centre culturel du Roeulx organise un parcours-découverte à travers l’entité. L’occasion d’apprécier les créations des artistes rhodiens, mais aussi celles issues des différents ateliers d’arts plastiques existant sur la commune. Cette année, le Parcours d'Artistes 2021 voit ses habitudes un peu modifiées. Au lieu du traditionnel premier week-end de mai, c’est finalement le premier week-end de septembre qui a été choisi pour cette édition.

Un parcours-découverte qui s’étendra sur quatre sites de la commune, dont le centre culturel à la rue d'Houdeng, l’Hôtel de Ville situé sur la Grand'Place, l’ancien Hôpital Saint-Jacques et la Roseraie pour découvrir les concerts et le Parc de la Ramée. Ce dernier sera accessible uniquement via les jardins de l'ancien Hôpital Saint-Jacques. Ces quatre points ouvriront leurs portes pour faire profiter du travail créatif des nombreux artistes inscrits.

Au total, plus de 60 artistes ont confirmé leur présence les 4 et 5 septembre prochains. Ils représenteront ainsi différents arts comme la photographie, la peinture avec l’aquarelle et l’acrylique, l’enluminure, le vitrail ou encore la dentelle. Et pour célébrer le secteur culturel, des concerts se dérouleront durant la journée dès 14h dans la Roseraie de l'ancien Hôpital Saint-Jacques. L'accès aux sites est gratuit.

Et cette année, l’événement se déroulera en parallèle du Concours international de Roses Nouvelles du Roeulx. La 58e édition aura lieu dans les jardins de l’ancien Hôpital Saint-Jacques. Les visiteurs y découvriront pas moins de 800 variétés et près de 5000 rosiers dans le cadre de ce concours qui occupe une place essentielle au sein des grandes compétitions internationales.

La proximité des quatre sites et du concours permettra de couvrir l'événement facilement sans voiture, puisqu’un parking entièrement gratuit se situe derrière le centre culturel. Le rendez-vous est donc fixé aux 4 et 5 septembre prochains.