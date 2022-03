Lors de la dernière édition qui a eu lieu il y a trois ans, la balade gourmande avait sillonné les routes et paysages du village de Thieu. Plus de 400 personnes avaient participé à l'événement organisé par l'Office du Tourisme en collaboration avec le Centre culturel du Roeulx. Cette année, la prochaine balade gourmande se déroulera le 15 mai prochain au cœur de la ville du Roeulx. Les inscriptions sont désormais lancées.

"C'est vraiment une activité fabuleuse qui mêle la marche en famille, en groupe ou même seul. C'est une découverte culturelle et gustative", explique Virginie Kulawik, l'échevine de la Participation citoyenne et du commerce. "La balade a déjà été organisée à Thieu et à Gottignies, cette année ce sera au Roeulx que l'activité fera découvrir les endroits les plus bucoliques. C'est un événement qui fera voir la ville autrement, en empruntant des chemins boisés, des sentiers, des milieux naturels et parfois aussi urbains".

Au cours de cette balade, les participants seront invités à s'arrêter à 6 reprises. 6 étapes lors desquelles les marcheurs pourront découvrir des produits de la région et, ce, en dégustant un repas entier de l'apéritif au dessert. L'idée étant de faire découvrir les produits du terroir le tout en faisant vivre l'économie locale en sollicitant les commerces et les traiteurs de l'entité. "Le parcours fait 9km et est ponctué de 6 étapes", précise Virginie Kulawik. "A chaque étape, il y aura une animation artistique et une gourmandise de l'apéritif au dessert. Je souligne que les producteurs et artisans du Roeulx sont les partenaires de la Ville qui vous feront découvrir, par cette balade, les spécialités rhodiennes".

Cette balade gourmande s'adresse au Rhodiens mais évidemment aussi aux personnes des autres communes. Celles-ci pourront dès lors découvrir ou redécouvrir le charme et les attraits touristiques de l'entité. Le prix de cette balade gustative est de 45€ par adulte dès l'âge de 12 ans et de 20€ pour les enfants de 4 à 12 ans. Celui-ci comprend la découverte des 6 étapes gourmandes, 5 boissons et l'accès à différentes animations culturelles mises en place tout au long du parcours. Les réservations se font via le site internet : www.leroeulxtourisme.be/baladegourmande.

Pour les personnes souhaitant plus d'informations, elles peuvent prendre contact avec l’Office du Tourisme par mail (tourisme@leroeulx.be) ou par téléphone au 064 / 310 629.

A noter que la balade sera maintenue quelle que soit la météo. Dès lors, en cas de non-participation, le montant de l'inscription ne sera pas remboursé.