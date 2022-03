C’est une nouvelle vie, espérons-le plus heureuse, que Julius va pouvoir commencer. L’animal a été découvert, un peu par hasard ce mercredi, par les bénévoles de l’association Paco Cat’s & Co, alors qu’il était livre à son propre sort dans une habitation de la région du Centre. Désormais pris en charge par un refuge de l’entité montoise, le travail de sociabilisation et de remise en confiance va pouvoir débuter.

"C’est une histoire qui fini bien mais elle aurait pu tourner au cauchemar pour ce poilu qui n’a rien demandé à personne", témoignent les bénévoles de l’association Paco Cat’s & Co. "Deux membres de notre association se sont rendu au Roeulx à la suite d’une demande de trappage pour de nombreux chats errants. Arrivées sur place, nos membres découvrent une maison. Ne pouvant pas entrer, elles restent à l’extérieur mais voient malgré tout à travers une vitre un désordre incommensurable."

Surtout, les hurlements d’un chien les interpellent. "Elles décident évidemment d’appeler la police de la Haute Senne. Les policiers sont arrivés très rapidement après leur appel." Désormais épaulés par les agents, les bénévoles découvrent un chien, totalement apeuré et à première vue agressif. "Le pauvre n’avait certainement plus vu autant de monde autour de lui depuis belle lurette. Il n’avait plus mangé depuis plusieurs jours. Nous avons pu remarquer qu’il mangeait ses propres excréments pour se nourrir. Pas d’eau en vue et des boites de conserves vidées tout autour de lui."

Un triste spectacle donc, qui a heureusement pris fin grâce à la bonne collaboration de la police et des associations actives dans le milieu du bien-être animal. Julius a ainsi été pris en charge par l’asbl L’Arche de Noé, située à Maisières, qui a répondu favorablement à l’appel de la police pour aider à la capture de l’animal. "Une boulette tranquillisante a dû lui être donnée au chien pour qu’il puisse être mis en sécurité."

Après une première nuit passée au refuge montois, l’animal se montre toujours effrayé mais semble visiblement plus apaisé.