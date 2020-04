La Cité rhodienne se prépare au déconfinement.

Bonne nouvelle pour les 9 000 habitants du Roeulx et de ses quatre villages. Dans les prochains jours, ils recevront tous un petit cadeau de la part des autorités communales : des masques en tissu. "Lors de notre collège communal tenu ce jeudi, nous avons pris la décision d’offrir à chaque habitant de notre entité deux masques en tissu lavables afin de préparer au mieux cette importante transition que sera le déconfinement", annoncent le bourgmestre et les échevins.

Ce qui signifie que près de 18 000 masques devront être achetés. "Conscients des difficultés d’approvisionnement, nous avons d’ores et déjà pris des contacts afin de pouvoir, au plus tôt, concrétiser cet achat. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin de vous informer des dates et des modalités de distribution."

Le collège communal conclut son annonce avec une devise initiée par Léon Mabille, bourgmestre du Roeulx de 1903 à 1919 qui prend tout son sens aujourd’hui. "Hardi, m’fi. N’lâchez ni !"

D'autres communes ont aussi récemment annoncé leur intention de fournir des masques à tout le monde. Manage et Morlanwelz ont par exemple mis en place un atelier de conception tandis que Chapelle-lez-Herlaimont achètera 30 000 masques en tissu, soit deux par habitant.