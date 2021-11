U.P.

A la commune du Roeulx, la biodiversité est une matière prise au sérieux. En témoigne sa sélection cette année dans le cadre de l'appel à projet BiodiverCité, parmi 15 autres communes. Ce projet vise à soutenir les communes dans leurs actions de préservation et de restauration des espaces naturels et de développement de la biodiversité sur leur territoire, en y associant les services communaux et les citoyens.

Avec la collaboration de l’Administration Régionale et de la Fondation Rurale de Wallonie, la Ministre Céline Tellier (Ecolo) souhaite que les communes sélectionnées puissent élaborer un outil stratégique d’analyse des territoires communaux. Simple et évolutif, il devra permettre à chaque administration d’établir un diagnostic de la biodiversité de son territoire : forces, faiblesses et actions. "À termes, nous souhaitons intégrer ces plans d’action dans notre Plan Stratégique Transversal communal" explique Virginie Kulawik, échevine du développement durable.

Adhérer à ce projet pilote donnera à l’entité rhodienne plusieurs avantages. "En plus de participer à des groupes de travail, tester l’outil et gagner de l’expérience, nous recevrons également l’opportunité de réaliser des actions concrètes subventionnables dans le cadre du projet BiodiverCité, tout en bénéficiant d’un accompagnement de proximité par la Fondation Rurale de Wallonie, associée à des experts locaux". Au total, la Ville du Roeulx pourra prétendre à une enveloppe annuelle de subsides de près de 12 000 €.

Depuis quelques années, une dynamique d'embellissement et de développement des espaces verts s'est enclenchée dans la commune rhodienne, via une participation au concours Wallonie en Fleurs. La dynamique s'est poursuivie en maintenant l'attention sur la biodiversité, au-delà du simple embellissement, en reconnectant des liaisons écologiques en plantant notamment des haies. Cet élan devrait donc s'accentuer.