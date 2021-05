Depuis le début de la crise sanitaire, les confinements ont démontré l’importance des espaces nature et du sport en plein air. Les chemins de halage et les Ravels sont devenus de plus en plus prisés par les familles, et les joggeurs. C’est pourquoi certaines communes souhaitent développer leurs itinéraires mobilité douce, comme à Chapelle-lez-Herlaimont et Le Roeulx.

Dès ce dimanche 9 mai à 9h30, les Rhodiens et les visiteurs pourront se balader le long de l’itinéraire de la Petise Suisse Rhodienne à Gottignies. L’office du tourisme et le centre culturel du Roeulx mettent un coup de projecteur sur le projet "Mots en balade", qui a vu le jour à l’été 2020, mais jamais réellement inauguré en raison des nombreuses contraintes sanitaires. "La Petite Suisse Rhodienne, de 4km, est embellie d’œuvres conçues par des artistes de la région sur base de citations qui invitent à la réflexion", explique la Ville du Roeulx. "Tout en se baladant, le public a donc désormais l’occasion de découvrir 10 univers créatifs différents, mais également de profiter d’un moment en pleine nature pour méditer de belles pensées illustrées. Cette balade peut bien entendu se faire en toute autonomie."

Après avoir jalonné la Petite Suisse Rhodienne de citations illustrées par des artistes, le centre prépare un autre projet : Contes en balade. Cet été, pour le plus grand plaisir des randonneurs, six contes différents seront proposés le long de la balade de la Haye du Roeulx. Sur les huit kilomètres, les promeneurs pourront écouter via leur smartphone. "Chaque conte sera également écrit et illustré par un artiste local sur les panneaux qui jalonneront l’itinéraire. Des versions françaises, anglaises et néerlandaises de ces contes seront audibles via smartphone."

Dans le cadre du programme "Quartiers en transition", c’est au tour de la Ruche Chapelloise d’initier le développement d’un parcours artistique au sein des quartiers de logements publics à Chapelle-lez-Herlaimont. "L’objectif est d’améliorer le cadre de vie des habitants et de mettre à l’honneur la culture", ajoutent les autorités. "C’est pourquoi La Ruche Chapelloise s’associe au Centre Culturel d’Herlaimont pour la création d’une fresque permanente suite à un appel à projets lancé en octobre 2020."

L’artiste sélectionné s’appelle Stéphane Georis, alias Timotéo Sergoï. Originaire d’Etterbeek, il a étudié les arts dramatiques et les arts plastiques. Artiste de rue et poète, ses créations portent sur les thèmes comme la littérature, les cirques ou encore les marionnettes. "Nous avons été séduits par son style artistique en phase avec les critères d’exposition urbaine recherchés. Après mûre réflexion, le pignon de l’ancienne gare de Godarvillea été choisi afin d’exposer l’œuvre artistique. En effet, il s’agit d’un endroit visible pour tous au sein de l’espace public.Ainsi, tout un chacun pourra admirer la fresque de près ou de loin."

La thématique de cette édition sera Simone Veil, l’icône de la lutte pour le droit des femmes. "Par-là, nous souhaitons mettre en avant les valeurs qu’elle inspire, dont notamment l’égalité des droits et la lutte contre les discriminations, la justice et la liberté." Le programme est donc bien rempli pour l’été dans les deux communes du Centre.