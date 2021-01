C'est la concrétisation d'un long cheminement au Roeulx. Après avoir bâti un complexe sportif (à Thieu), des terrains de football ou encore des espaces multisports dans les villages de l’entité, voilà désormais une surface extérieure de 2 500 m² dédiée au sport pour tous. "Votre terrain multisports est prêt à tous vous accueillir, librement, et dans le cœur du Roeulx. Voilà encore un beau projet sportif qui a vu le jour en 2020 et qui profitera désormais aux citoyens de toute l’entité", commente la Ville du Roeux.

Il y en aura pour tous les goûts, des plus jeunes aux plus âgées en passer par les plus sportifs et les moins sportifs. Aménagée au bas de la rue de la Victoire, à 500 mètres de l’Hôtel de Ville, l'aire regroupe des modules de jeux pour les enfants, un terrain synthétique pour la pratique de plusieurs sports (football, basket-ball, volleyball, tennis), deux terrains de pétanque, un espace de tennis de table, un espace de fitness urbain et même des tables de jeux de société.

Le tout, avec une touche écologique spéciale. Il est en effet possible de recharger son smartphone ou sa tablette via les équipements de fitness sur le site qu'il faut bien évidemment activer avec l'huile de coude ou l'huile de cuisse... C’est la pratique sportive elle-même qui se réinvente, transformant mécaniquement votre effort en énergie électrique.

Ce projet a pu se concrétiser ces derniers mois grâce à l’aide importante d’Infrasports. Budgétisés à hauteur de 470 000 euros, les travaux ont été subsidiés à 85 % par la direction des Infrastructures sportives en Wallonie. "Rhodiens, Rhodiennes, à vos baskets ! Pour être bien dans son corps et dans sa tête, rien de tel qu’un petit moment de sport au grand air. Alors, faites-vous plaisir !"

N'oubliez cependant pas à respecter les mesures sanitaires en vigueur...

© Ville du Roeulx

© Ville du Roeulx