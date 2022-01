Cela fait plusieurs années désormais que la Ville du Roeulx a recours à des caméras de surveillance mobiles pour lutter contre les dépôts sauvages. En 2021, la ministre de l'environnement Céline Tellier lançait un plan permettant aux villes et communes wallonnes d'obtenir davantage de moyens à investir dans la vidéosurveillance. Après avoir déposé un dossier au SPW Environnement, la Commune du Roeulx vient d'apprendre qu'elle bénéficierait d'une enveloppe de 25.000euros.

"Certaines infractions ont déjà été sanctionnées mais nous voulons aller plus loin et ce subside le permettra", explique Damien Sauvage, l'échevin de l'Environnement. "Compléter notre réseau actuel avec des caméras mobiles est notre priorité. Nous voulons agir sur le principe du pollueur-payeur : ce n’est plus à notre collectivité de payer pour ces incivilités quotidiennes".

Au total, c'est une enveloppe de presque 650.000 euros qui fut libérée pour les villes wallonnes qui souhaitaient renforcer son parc de caméras de surveillance. Pris sur le fait, les pollueurs reçoivent directement une amende. Néanmoins, cela fait plusieurs années que la Ville du Roeulx lutte contre ces dépôts sauvages et malgré les moyens mis en œuvre, ceux-ci n'en finissent pas. "Chaque jour, nos ouvriers de salubrité publique travaillent le long de nos voiries, cours d’eau ou espaces publics afin de ramasser les incivilités de certains citoyens. Et malgré ce travail formidable de chaque instant, nous constatons que cela n’arrête pas." explique Damien Sauvage.

La surveillance par caméra mobile s'ajoute à une série d'autres actions menées par la ville pour veiller au mieux au respect de l'environnement. A titre d'exemples, dans les écoles, un travail de conscientisation aux bons comportements journaliers et à l'environnement est mené chez les plus jeunes. La Ville fait également partie du "Contrat Rivière Haine". Lors de journées thématiques, la Ville du Roeulx et ses collaborateurs rencontrent les acteurs de la vallée de la Haine afin de programmer des actions de restauration du cours d'eau, de ses abords et des ressources en eau du bassin. Les habitants peuvent donc proposer leurs souhaits concernant la qualité de leurs cours d'eau et ainsi prendre part à une gestion concertée de l'environnement.