Dans un tweet datant du 16 décembre 2021, le bourgmestre du Roeulx, Benoit Friart, traitait le co-président d’Ecolo de "connard". Le bourgmestre répondait à un tweet publié la veille par le juriste MR, Etienne Dujardin. Dans son tweet, ce dernier reprenait les propos de Jean-Marc Nollet tirés d'une interview pour LN24 lors de laquelle, l'écologiste se disait favorable à l'utilisation de centrales à gaz. Un échange de propos repris et publié sur Facebook par le conseiller communal rhodien, Gregory Lucas. De son côté, le co-président d'Ecolo ne souhaite pas accorder davantage d'importance à ces propos.

"Cela n’élève pas le personnage et encore moins le niveau du débat", réagit Jean-Marc Nollet. "On m’avait prévenu de ce tweet, je ne l’avais pas vu en direct. Je pense que cela démontre bien quel est le personnage. Moi je ne m’arrête pas à cela. Le problème c’est que si ces propos sont portés par un responsable politique, cela peut encourager ce genre de propos. Je ne vais pas donner plus d’importance que cela à ces petits propos. Je ne vais pas réagir à la George-Louis Bouchez. Je remercie monsieur Lucas, que je ne connais pas, d’avoir révélé l'existence de ce tweet. Malheureusement, cela fait partie de la dérive des réseaux sociaux mais l'on peut attendre autre chose d’un bourgmestre. C'est tellement petit que je ne veux pas y donner plus de temps".

Contacté, le bourgmestre du Roeulx n'a pas souhaité s'exprimer sur ses propos. "Je n’ai aucun avis à donner à ce sujet", a-t-il répondu. Par ailleurs, Benoit Friart n'a pas non plus retiré son tweet.

N'améliorant pas les liens entre majorité et opposition dans la commune du Roeulx, Gregory Lucas, a publié cet échange de tweets en y ajoutant en commentaire "Heureusement que je n'injurie pas les membres de la majorité rhodienne, à chaque fois que je ne suis pas d'accord avec eux. Le conseil communal se nommerait le bal des injures". Pour le conseiller communal, les propos de Benoit Friart sont déplacés et ne devraient pas être tenus. "Je trouve que c’est déplacé, ce n’est pas parce que l’on n’est pas d’accord avec quelqu’un au niveau politique que l’on doit commencer à s’envoyer des injures. Il y a moyen d’exprimer son désaccord de manière posée même si cela peut être parfois vif et direct. Je pense que la politesse c’est un minimum. Il est bourgmestre, il s’adresse en plus à un président de parti. Ce n’est pas comme si c’était un "simple" conseiller communal où cela passerait peut-être plus inaperçu et ce serait peut-être moins choquant".

Et d'ajouter, en faisant référence également au président du Mouvement Réformateur : "Georges-Louis Bouchez, à Mons, n’est pas des plus tendres avec la majorité mais ce n’est pas pour cela qu’il est vulgaire. Il exprime son opposition de manière ferme. Il est aussi en opposition forte à Mons, ce n’est pas pour cela qu’il injure le bourgmestre ou les échevins".