"La dictature avance, la démocratie recule", le message est fort au lendemain du conseil communal du Roeulx. Les réactions des membres de l’opposition s’enchainent depuis plusieurs jours, après un conseil sous hautes tensions.

La raison ? Une modification du règlement d’ordre intérieur du conseil communal. Déposé par le collège, un ensemble de points limiterait le débat lors des réunions mensuelles. "Il nous a semblé important de rendre plus conforme ce que devrait être une séance de conseil communal", commence le bourgmestre, Benoit Friart. "Et cela commence par clarifier sa fonction."

Le bourgmestre a, en effet, débuté sa présentation en expliquant que ces séances servaient au collège de vitrines pour présenter ses points. Un discours qui ne passe pas auprès de l’opposition. "Le rôle des conseillers communaux, et même de l’opposition, c’est de participer au débat et de poser des questions", a expliqué la conseillère communale, Laurence Rassart (Alternative). "Les conseils communaux ne concernent pas que le collège, ce n’est pas un lieu d’expression que pour la majorité", ajoute le conseiller communal, Grégory Lucas (Alternative).

Mais le point qui pose réellement débat concerne les restrictions du nombre de questions d’actualité possibles par conseiller. Le collège a opté pour un maximum de deux questions dans un temps imparti de deux minutes par question. Quant aux répliques, elles n’existeront plus lors de cette séance questions-réponses. L’opposition fulmine. "J’ai l’impression que le rôle de l’opposition est cadenassée. Nous sommes d’accord, il faut des règles mais, ici, on aura plus le droit d’avoir un débat démocratique", déplore Laurence Rassart. « Il est hors de question qu’on laisse passer ça », déclare Grégory Lucas. "On a l’autorisation de questionner la majorité sur leurs points mais pas de pouvoir discuter d’autres faits de notre commune ? C’est honteux."

Le collège se serait basé sur le modèle d’autres communes pour prendre ces décisions. "À La Louvière, ils sont trente conseillers et ils disposent que d’une question chacun", justifie Benoit Friart. "Les conseillers sont au nombre de treize ici, donc on a jugé que deux questions, c’était équitable."

Un argument qui n’apaise malheureusement pas les esprits, surtout quand le bourgmestre annonce que le point sera d’application dès le lendemain du conseil communal. Voté à l’unanimité par la majorité, la modification du R.O.I. a été renvoyée à la tutelle. "C’est une tutelle d’annulation qui remettra son avis d’ici trente jours", explique Grégory Lucas. "Nous espérons que son avis soit négatif pour que le point ne soit pas accepté."

Dans le cas où la tutelle émettrait un avis positif, les membres de l’opposition iront en recours.