Cette proposition vise particulièrement certains conseillers communaux, suspectés d'abuser de la boisson.

Les débats risquent d'être plus tendus que jamais ce lundi soir au conseil communal du Roeulx. Le groupe d'opposition Alternative propose en effet une motion qui ne devrait pas plaire à la majorité IC du bourgmestre Benoit Friart. Il est question d'une demande de modification du Règlement d'ordre d'intérieur (ROI) du conseil communal afin qu'un contrôle d'alcoolémie soit réalisé.

C'est suite à des faits observés lors de la séance du 15 juin que les trois élus du groupe Alternative ont décidé de déposer cette motion. "Nous déplorons que certaines personnes arrivent dans un état d’alcoolémie avancé à certaines séances du conseil communal", explique Grégory Lucas (Alternative). "Ce n’est pas acceptable, vis-à-vis des citoyens et des autres membres du conseil communal. Même si on aime boire un verre, il me semble qu’il est possible dix fois par an de ne pas exagérer avant la séance du conseil et ce afin de permettre la bonne tenue des débats."

Que faire ? Imposer de souffler dans le ballon avant les séances, ni plus ni moins, selon le conseiller communal qui propose la motion. "Nous ne demandons pas une sobriété totale, mais un minimum de retenue. C’est pourquoi nous proposons une limite à 0,44 mg/l d’air expiré, soit le double de ce qui est autorisé pour la conduite d’un véhicule. Au-delà de cette limite, nous demandons que la personne concernée soit immédiatement exclue de la séance."

Par ailleurs, la même motion de modification du ROI fait aussi référence à des propos racistes proférés, selon eux, lors de la séance du mois de juin. "Nous proposons de modifier le règlement d’ordre intérieur pour que les propos racistes qui pourraient être tenus dans le futur soient sanctionnés."

Voilà qui ne devrait pas apaiser les tensions déjà importantes entre le groupe Alternative et les membres de la majorité... La proposition sera d'ailleurs plus que probablement rejetée par le groupe IC qui possède 15 sièges sur 19. Réponse ce lundi soir en fin de séance.