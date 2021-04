Le marché des bières locales explose ! En effet, plus un mois ne passe sans qu’une nouvelle bière pointe le bout de son nez dans la région du Centre. Après La Nippone de Soignies, la Asnaise, c’est au tour de la "7070". Cette bière rhodienne a spécialement été pensée dans un contexte particulier. Au début du mois d’avril, le collège communal du Roeulx avait pris la décision d’annuler les grands évènements publics dans la Cité. Jusqu’au 15 août inclus, les animations traditionnelles, comme l’Apérhodien et le carnaval de la ville.

"Afin de soutenir les sociétés folkloriques de l’entité, encore une fois, privées des festivités carnavalesques, la Ville du Roeulx a souhaité mettre en place une initiative afin de leur donner un petit coup de pouce", explique Pauline Mutschen du service communication. "En concertation avec les acteurs du folklore rhodien, une idée a été trouvée : le lancement d’une bière personnalisée."

La création de la 7070 est née d’un réel projet participatif entre la commune et les sociétés folkloriques. "Chaque étape a été décidée collectivement lors de nombreuses réunions", poursuit la Ville. "Cette bière blonde triple de 9,5% d’alcool au goût assez doux est issue de la production de l’Authentique Brasserie située à Blaton. Elle est également dotée d’une étiquette personnalisée représentant les 4 principaux acteurs du folklore rhodien : le Paysan, le Gille, le Tyrolien, le Compagnon des feux de la Saint-Jean." L’ensemble des bénéfices de l’action sera évidemment reversé aux sociétés folkloriques participantes. L’objectif, ici, est de redémarrer les activités en 2022 avec des fonds solides, pour mieux se retrouver l’année prochaine.

La "7070" est venue au prix de 7,50 euros la bouteille de 75 cl. Elle peut être réservée et enlevée auprès des présidents des sociétésfolkloriques suivantes : Les Compagnons des Feux de la Saint-Jean, Les Gilles "Les Rhodiens", Les Paysans, les Tyroliens du Rû, Les Insortables, Les Infatigables, Les Gottignardes, Les Durs Menés, Les Amis réunis de Thieu, les NiCo Couchi, les Bons Vivants et les Drôles de Dames. Des établissements ont également accepté la revente de cette bière, comme le magasin SPAR, la Grimaudière, ala Taverne du XVIIIe siècle et l’office du tourisme.

Attention, cette bière est produite en édition limitée ! Ne tardez pas…