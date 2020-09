C'est un lieu symbolique et historique bien connu des Rhodiens et des promeneurs de la région. La chapelle Saint-Joseph, installée depuis 1702 à l'angle de la rue de la Reine et de la rue Saint-Joseph, à Gottignies, vient de changer de propriétaire. L'édifice vient d'être racheté par la commune du Roeulx pour un euro symbolique. "Les propriétaires ne désiraient pas l'entretenir donc ils ont accepté de la céder à la commune", explique le bourgmestre Benoit Friart.

Situé à l'entrée du bois de Saint-Joseph, sur la route entre Le Roeulx et Thieusies, cette petite chapelle sur socle s'avère être la plus ancienne de toute l'entité du Roeulx. Son état actuel peut aisément en attester. C'est d'ailleurs pour cette raison que la commune a décidé de la racheter. "L'objectif est de remettre la chapelle en état et d'aménager correctement le petit terrain autour, de manière à valoriser ce petit coin bucolique."

Avec l'installation d'un banc et de quelques plantations, la commune souhaite mettre en évidence ce morceau du patrimoine local. "C'est un lieu de promenade assez fréquenté qui a toujours été présent dans la vie des habitants. Il est important de pouvoir le préserver et le rénover."

L'acquisition a été actée lors du conseil communal de ce lundi soir. Il reste désormais à acter le rachat dans les prochaines semaines avant d'ensuite tenter d'obtenir des subsides pour la future restauration.