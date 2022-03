Du 5 au 8 mai prochains aura lieu l'opération "Grand Nettoyage de Printemps" organisée dans toute la Wallonie. Mise en place par l'ASBL Be WaPP depuis 2015, cette opération réunit, le temps d'un week-end, les citoyens wallons autour d'une même problématique : les déchets. Effectivement, durant deux jours, les volontaires wallons s'engagent à ramasser des déchets qui jonchent les rues, les campagnes, les pistes cyclables et autres espaces communs.

Les citoyens rhodiens intéressés par cette initiative peuvent, dès aujourd'hui, participer à l'opération en s'inscrivant sur le site internet de Be WaPP et, ce, jusqu'au 25 avril à minuit. Chaque inscrit recevra un kit de nettoyage composé de gants disponibles en 3 tailles, d'un gilet fluorescent, de sacs poubelles bleus pour les PMC et de sacs blancs pour les autres types de déchets ainsi qu'un livret informatif sur le "Grand nettoyage" en 10 étapes. Si des personnes avaient déjà participé à l'édition précédentes, les sacs poubelles restant peuvent également être utilisés pour cette édition 2022.