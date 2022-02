La Ville participe aux activités printanières de la Région Wallonne et aux Journées Wallonnes de l'Eau en mars prochain.

Si la Ville du Roeulx se montre particulièrement active quant au respect de l'environnement, elle le sera encore plus à l'avenir. Effectivement, la Ville poursuit déjà des programmes d'aménagement de bandes fleuries, s'attelle à la distribution de plants lors de la Semaine de l'Arbre, à la verdurisation de ses parkings ou encore à la plantation de bulbes de plantes produisant une grande quantité de nectar. Désormais, avec le souhait d'être un acteur proactif sur son territoire, la commune du Roeulx participe aux activités printanières de la Région Wallonne.

"Notre service des travaux travaille énormément sur les espaces verts de l’entité. Ces derniers mois, nous avons par exemple planté un kilomètre de haies et près de 150 arbres", explique Jérémie Rucquoy, agent technique responsable des espaces verts. "Nous développons également des cimetières verts et sommes en constante réflexion afin d’améliorer nos parcs et jardins publics".