L’intercommunale Hygea était au centre des discussions ces derniers mois. Les problèmes de collecte se sont accumulés sur la zone, exaspérant les élus communaux partenaires. Plusieurs ont d’ailleurs menacé de quitter le navire, à l’instar de la commune de Dour qui est passée à l’acte. La Ville du Roeulx a elle aussi décidé de régler ses comptes avec l’intercommunale.

Ce lundi, une motion a été déposée par la majorité au conseil communal. Le groupe IC demande à Hygea de remplir ses missions en fournissant un travail de qualité. Largement remise en cause, la collecte a parfois posé problème. En date du 18 février dernier, suite à un arrêt de travail, la collecte ménagère n’a pas été réalisée au Roeulx et dans ses villages. Alors qu’une semaine en arrière, une partie des collectes du 11 février n’avait pas été réalisée à cause des conditions climatiques. "Ces dernières années, outre les mouvements sauvages empêchant la collecte, de nombreux manquements sont constamment constatés comme des oublis ou des collectes effectuées partiellement dans l’entité", explique le conseiller, Geoffrey Lenoir (IC). "Un apaisement au niveau du climat social pourrait améliorer la qualité du travail."

Malgré les demandes répétées de la Ville, les services communaux observent qu’aucune collecte de rattrapage a été mise en place. Les élus n’ont pas été les seuls à s’en plaindre. De nombreux citoyens ont manifesté leur mécontentement envers Hygea depuis quelques mois maintenant. "Lors de chaque incident, la communication d’Hygea se fait maintenant au compte-gouttes de manière vague et tardive", précise Geoffrey Lenoir. "Cela met systématiquement la ville du Roeulx en difficulté dans sa propre communication envers ses citoyens. Le collège communal a déjà interpellé à de nombreuses reprises l’intercommunale par rapport au contrat de confiance qui lie notre ville et l’administration."

Le Roeulx n’est pas la seule commune à avoir pointé le manque de communication de la part d’Hygea. Les autorités écaussinnoises regrettaient également le peu de suivi de la problématique. "Le personnel au service des plaintes d’Hygea était absent durant les nombreux mois du premier confinement, période durant laquelle nos services ont fait face à de nombreuses réclamations", ajoute le conseiller.

Le plan stratégique 2020-2022 d’Hygea ambitionne de contribuer à l’embellissement du cadre de vie par la mise en œuvre de solutions globales et modernes de gestion environnementale. Considérant que l’objectif n’est pas atteint, la commune du Roeulx demande à l’intercommunale de tout mettre en œuvre pour assurer un service de qualité, mais aussi de pouvoir réaffirmer ses intentions. Alors même si la Ville du Roeulx n’a pas formulé de demande pour se passer des services d’Hygea, c’est un premier avertissement.