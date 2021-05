Les Rhodiens qui auraient levé les yeux au ciel, ce mercredi en fin de matinée, auront peut-être cru rêver, et pourtant : il ne s’agissait ni du fruit de leur imagination, ni d’un apéro un peu trop chargé en alcool. À plusieurs dizaines de mètres du sol, une cuve de fermentation estampillée Saint-Feuillien et lourde de plusieurs tonnes, a été soulevée à l’aide d’une grue pour finalement être installée dans la cour de la brasserie, située rue d’Houdeng.

L’opération était pour le moins délicate et a d’ailleurs pris plusieurs heures de retard à la suite d’un problème technique. Pas question, bien sûr, de prendre le moindre risque alors que la cuve, arrivée par convoi exceptionnel, était immobilisée sur la voirie, entre les rangées d’habitations. C’est donc sous l’œil curieux des riverains et grâce à une équipe de professionnels que cette 11e cuve de fermentation a pu rejoindre l’enceinte de la brasserie.

© E.B.

"Il s’agit d’une cuve d’une capacité de 750 hectolitres, soit 75 000 litres", précise Ann Friart, directrice de production. "Malgré le contexte actuel, on a la chance de se porter relativement bien. Ce nouveau fermenteur va nous permettre de faire face à la demande, notamment au niveau de l’export, tout en maintenant la qualité des produits. Nous étions arrivés à notre capacité maximale et répondre aux nouvelles demandes aurait nécessité de couper dans le process, ce que nous ne souhaitions pas."

La brasserie familiale et indépendante a en effet à cœur de privilégier la qualité à la quantité. "Nos standards de qualité restent notre préoccupation numéro 1. Ce fermenteur va nous offrir plus de flexibilité, notamment pour assurer la réouverture des terrasses et prochainement la réouverture de l’ensemble du secteur de l’horeca. C’était nécessaire mais c’est aussi très symbolique, puisque c’est au cœur de ce fermenteur que la magie brassicole opère", ajoute Edwin Dedoncker, directeur général.

© E.B.

Si la brasserie Saint-Feuillien n’a pas bu la tasse pendant la crise, elle aspire malgré tout à un retour à la normale. "On a perdu une part importante de nos segments horeca, que l’on a pu compenser par d’autres, notamment les drinks et les grandes surfaces ou encore trois pays clés en matière d’export qui ont performé : la Chine, la France et les Pays-Bas. Mais nous souhaitons de vive voix la réouverture du secteur horera, qui reste un pilier pour une brasserie familiale, indépendante, conviviale et authentique comme la nôtre."

D’ici quelques jours, il sera à nouveau possible de profiter d’une bière Saint-Feuillien, en terrasse ou non, et pourquoi pas d’un verre de Grisette Fruits des Bois nouvelle mouture, sans alcool et bio ?