Les manœuvres sont arrêtées depuis plus d'une année.

Le site de l'union chimique belge (UCB) n'a pas fini de faire parler de lui. La dernière phase de réhabilitation de ce site de 25,7 hectares aurait dû démarrer en septembre dernier avec la partie nord, située sur la zone du Roeulx. Mais un conflit porté devant la justice est venu contrecarrer les plans. Le marché public réalisé par la société publique d'aide à la qualité de l'environnement (SPAQuE), en charge des manœuvres, a été contesté par un recours de la société qui avait été écartée du marché.

Et l'entreprise lésée a obtenu gain de cause devant les tribunaux. La SPAQuE s'est donc vue dans l'obligation de relancer les démarches. "Le cahier des charges est actuellement à l'examen auprès de nos juristes", explique le porte-parole de la SPAQuE. "Nous prenons le temps afin de ne plus commettre d'erreur. Le projet n'est donc pas oublié mais il prend plus de temps que prévu."

Une année après l'agenda initial, les travaux n'ont donc toujours pas pu démarrer. Mais le bout du tunnel se rapproche et l'on pourrait voir les ouvriers revenir sur le chantier dès l'automne ou l'hiver prochain. Pendant ce temps, la modification du plan de secteur est en marche avec la volonté de faire passer cette zone industrielle en zone d’activités économiques mixtes. Si tout va bien, la commune récupérera le terrain en 2021 ou en 2022 avec le plan de secteur modifié.

En partenariat avec l'Intercommunale IDEA, la Ville du Roeulx projette d'y créer une zone artisanale d'un peu plus de trois hectares. Sur une partie de la zone, la SPAQuE, en charge de la réhabilitation du site, compte créer un parc de panneaux photovoltaïques. Sur l'autre, ce sont des petites et moyennes entreprises (PME) qui pourront s'installer pour profiter pleinement de ce lieu situé juste à côté de l'autoroute E19/E42.

Pour rappel, ce projet de réhabilitation a débuté en 2009. Une importante pollution avait immédiatement mis des bâtons dans les roues du projet. La faute aux activités historiques de l'UCB : cokerie, goudronnerie et fabrication de sous-produits (naphtalène, benzole, etc.). Il a été exploité de 1884 à 1985 soit pendant un siècle. Des concentrations en benzène (l’un des polluants les plus dangereux qui soient) atteignant 130 fois la norme de potabilisation et 1300 fois la norme concernant la consommation humaine avaient aussi été relevées.

De 2009 à 2015, SPAQυE a réhabilité plusieurs zones situées sur la partie sud du site. Plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes de terres polluées ont été excavées et évacuées en centre de traitement agréé. Place donc désormais à la partie nord.