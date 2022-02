Le SPW Intérieur n'a relevé aucun problème dans la procédure de marché public établie par la Ville.

En août 2021, la Ville du Roeulx faisait l’acquisition de 5000 gobelets réutilisables auprès de la société Tradyglass. A l’époque, le conseiller communal, Grégory Lucas, a examiné les entreprises qui ont pris part à ce marché public. Toutes les 3 sont situées sur Soignies et, plus précisément, au chemin de la Longue Borne. Endroit d’où Tradyglass fournissait des verres à la brasserie Saint-Feuillien dont le bourgmestre, Benoit Friart, est administrateur. Sceptique, Grégory Lucas a contacté la Direction des marchés publics de Wallonie pour lui exposer la situation.

Désormais, le doute n’est plus. Dans un courrier adressé à la commune le 14 janvier dernier, le SPW Intérieur et Action sociale, tutelle des Villes et Communes en Wallonie, a informé la Ville que sa délibération d’attribution du marché de fourniture de gobelets réutilisables était conforme à la loi et que la procédure respectait bien toutes les obligations légales. Le SPW indique également avoir analysé les griefs du conseiller communal et estimé qu’aucun d’eux n’était valable.