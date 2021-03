C'est une initiative locale. Ce jeudi dernier, le propriétaire du magasin Spar du Roeulx, Pierre Thomas, a lancé une action de co-investissement pour l'achat d'un défibrillateur. Une première dans le secteur privé ! Cet appareil, qui sauve des vies, est très difficile à trouver dans l'espace public, ce qui mène parfois à des situations tragiques. C'est ce qu'a vécu Pierre Thomas, il y a sept ans. "", explique le propriétaire. "

Et visiblement, c'est l'avis d'une grande majorité des Rhodiens. Avec plus de trois mille vues sur la vidéo publiée par le magasin, les citoyens ont répondu présent. "Je le vois clairement depuis le lancement", déclare Pierre Thomas. "Nos clients s'impliquent beaucoup dans le projet et même des acteurs locaux comme les gilles du Roeulx. Ils ont fait un don de 250 euros hier." Les clients ont deux possibilités pour y investir. Lors de son passage en caisse, le citoyen peut simplement arrondir la somme de son ticket ou alors, faire un don d'un euro ou plus. Le choix est libre.

Une action honorable, qui demande une grande participation. Un tel appareil coûte, en moyenne, 1 800 euros, mais les dépenses ne s'arrêtent pas là. Une assurance est également à prendre en compte pour d'éventuels dégradations extérieures. En tout, le propriétaire prévoit un budget de 2 200 euros. Dans le cas où les dons dépasseraient ce montant, le magasin a d'autres plans. "Si le surplus permettait d'en acheter un deuxième, il serait installé en ville", ajoute Pierre Thomas. " Si maintenant ce n'est pas le cas, un don sera fait à La Croix-Rouge."

Mais voilà, l'utilisation d'un défibrillateur n'est pas connue de tout le monde. C'est pourquoi le propriétaire achètera un appareil intuitif. "Des commandes seront indiquées par l'appareil lui-même", souligne Pierre Thomas. " Il permet donc d'être utilisé par n'importe qui, autant les clients que le personnel." Ce dernier recevra d'ailleurs une formation par le fils du patron, infirmier de formation.

Ce n'est pas la première fois que le magasin Spar du Roeulx s'investit dans un projet commun au service de la collectivité. Rappelez-vous, il y a sept ans, le propriétaire lançait, avec le bourgmestre Benoit Friart, une action sponsoring pour soutenir les associations de l'entité. Une quarantaine avait répondu à l'appel, permettant de ramasser plus de 35 000 euros. "Je crois qu'il est important que les enseignes s'intéressent aux besoins des citoyens de leur ville", termine Pierre Thomas. "C'est du donnant-donnant."

Si l'objectif est atteint, une pancarte de remerciement sera installée sur la devanture du magasin.