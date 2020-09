C'est l'heure de jouer dans la Cité du Roeulx ! Dès la semaine prochaine, la Ville lance son Grand jeu des commerces en soutien à son économie locale. Chaque foyer de l’entité recevra une enveloppe à l’effigie du Grand jeu de la rentrée. Le but sera de collecter, pour le 11 décembre au plus tard, dix cartes différentes à insérer dans l’enveloppe. Et pour obtenir ces cartes, il suffira de se rendre chez un commerçant rhodien et d'y effectuer un achat.

Il sera également possible d’obtenir des cartes lors du marché artisanal organisé le 25 septembre sur la Place de la Chapelle. Une fois les dix cartes provenant de dix commerces différents récoltées, elles devront être placées dans l’enveloppe à l’effigie du Gand jeu et envoyées à l’Hôtel de Ville.

Les gagnants seront tirés au sort lors du marché de Noël du Roeulx, le dimanche 20 décembre sur la Grand’Place. Ils repartiront avec l'un des cadeaux d'une valeur de 10 à 1 000 euros mis en jeu. A savoir un vélo électrique, un week-end dans un gîte, un spa privatif, un chèque restaurant, un chèque bistrot, une entrée au parc animalier de La Ligule, un ticket culture ou encore un chèque soin/esthétique/bien-être. Il s'agit de lots offerts par la Ville du Roeulx et les commerçants de l’entité.

Notons que le jeu est ouvert aux habitants de l’entité mais également aux personnes extérieures. "Vous pouvez y participer plusieurs fois. Des enveloppes de participation sont disponibles sur simple demande auprès des commerces participants", précise la Ville du Roeulx qui rappelle toutes les informations pratiques ainsi que la liste des 38 commerçants participants sur son site internet.

L'objectif de ce système est évidemment de faire voyager la population, mais aussi les gens venus de l'extérieur, dans tous les commerces du Roeulx afin de les faire consommer et d'aider l'économie locale qui a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire.