La Ville du Roeulx lance son premier budget participatif pour la première fois cette année. Retardée depuis deux ans à cause du covid, cette participation citoyenne prendra cours dès avril prochain sur l'entièreté de l'entité. Durant 3 mois, les habitants pourront donc proposer des projets d'intérêt collectif sur la plateforme prévue à cet effet : www.imaginons.leroeulx.be disponible dans un mois. Chaque idée devra être innovante, originale et fédératrice afin de mobiliser un maximum de citoyens. Aucune thématique ayant été exclue, les citoyens sont libres dans leur proposition tant que celles-ci rentrent dans les compétences communales. Une enveloppe de 50.000 euros est mise à disposition par la Ville pour concrétiser ces projets.

"Chaque idée vaut la peine et aucune idée n’est mauvaise. Et si l’inspiration manque, nous réaliserons trois soirées d’échanges sur les projets", explique Virginie Kulawik, l'échevine de la Participation Citoyenne. "Nous pensons que ces moments seront aussi l’occasion de permettre à nos concitoyens d’écouter les projets des autres et donc de mieux appréhender les attentes de chacun. Un guide technique ainsi qu’une vidéo explicative seront également accessibles sur le site afin d’aider les citoyens dans la création de leur idée. Nous voulons vraiment qu’ils arrivent avec leur propre idée, nous ne voulons pas interférer dans ce processus créatif, tout en les accompagnant, lorsque cela s’avère nécessaire, pour la partie technique".

Une fois les projets citoyens soumis sur la plateforme prévue, ceux-ci seront analysés par l'Administration communale. Via cette plateforme, la commune pourra proposer un accompagnement entier grâce à des échanges qui se feront auprès des citoyens à l'origine des projets proposés. Après cette analyse interne, les habitants de l'entité pourront ensuite choisir le projet qui leur tient le plus à cœur.

"Les citoyens disposeront d’un panier de 50.000 euros et pourront sélectionner les projets de leur choix dans le cadre de ce budget", explique Virginie Kulawik. "Ils se retrouveront donc dans la peau d’un décideur politique et disposeront de toutes les clés afin de sélectionner le ou les projets qui les inspirent. Après ce vote, ces projets seront mis en place par la Ville du Roeulx avec l’aide du ou des auteurs".

Tous les citoyens possédant une idée de projets sont invités à se manifester dès l'âge de 10 ans. Les écoles sont ainsi conviées à proposer les projets qui leur tienne à cœur. "Nous travaillons avec notre partenaire Fluicity afin de développer une plateforme citoyenne dynamique qui permettra à tout un chacun de proposer son idée. Nous travaillerons également avec les écoles ainsi que le Conseil Consultatif des Enfants afin qu’eux aussi puissent proposer de merveilleuses idées pour notre Ville. Un projet 100% citoyen qui devrait permettre à toutes les personnes qui ont de belles idées pour leur ville de les mettre en pratique".