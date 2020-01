Un recours avait été introduit par le groupe Alternative, la réponse du ministre des pouvoirs locaux vient de tomber.

Il aura fallu prendre patience avant de prendre connaissance de la position du ministre des pouvoirs locaux. Mais c’est une petite victoire pour l’opposition rhodienne Alternative, qui avait introduit un recours auprès de la tutelle en date du 10 septembre dernier contre la création d’un nouveau service au sein de l’administration communale.

Ce nouveau service, destiné à apporter une aide aux indépendants, avait vu le jour en mars 2019. Si l’opposition ne contestait pas l’utilité de ce service, que du contraire, elle regrettait d’avoir été mise devant le fait accompli. "Je trouve intolérable qu’un service soit créé sans que le projet n’ait jamais été présenté et voté, ni au collège communal, ni au conseil communal", explique Grégory Lucas, conseiller de la liste Alternative.

Le sujet avait déjà été soulevé lors d’un précédent conseil mais la réponse du bourgmestre n’avait pas convaincu. "Il m’avait répondu qu’il avait eu une opportunité. Les opportunités, on laisse ça au monde des affaires. À la commune, on ne parle pas d’opportunité mais de transparence, de démocratie, de respect des procédures." Un recours avait dès lors été introduit et la réponse vient d’être donnée.

"Il aurait été souhaitable, en guise de transparence et de bonne administration, que cette initiative soit présentée en séance du conseil communal, non seulement à l’attention des conseillers communaux pour leur bonne information mais également pour accroitre la visibilité de ce type de service à l’attention de la population", note Pierre-Yves Dermagne, ministre des pouvoirs locaux. "Considérant que ce service semble actif depuis mars 2019, je vous invite à présenter ce service lors d’un prochain conseil communal et d’éventuellement en présenter les statistiques."

Une proposition qui devrait être suivie par le bourgmestre, Benoit Friart (IC). "Lorsque le service aura un an d’existence, nous pourrons envisager de faire le point sur le projet avec quelques chiffres à l’appui, comme nous le faisons avec nos bibliothèques par exemple", confirme-t-il. "J’insiste cependant sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un service communal à proprement dit, comme l’on parlerait du service état-civil, population ou travaux. Tout est partie de la proposition d’un bénévole, qui offre un service à la population."