Malgré la crise sanitaire et les nombreuses incertitudes quant à la tenue des événements festifs, les organisateurs du carnaval du Roeulx du festival des Ballons et des Ailes poursuivent leur travail. Si l'édition 2020 n'a évidemment pas pu être maintenue, celle de 2021 aurait dû être le 35e anniversaire de cette double organisation toujours programmée à la fin du mois de juin. Mais quoi qu'il arrive, elles seront exceptionnellement dispatchées cette année.

La faute à un autre événement organisé dans un autre coin du pays. Le dernier week-end du mois de juin coïncide en effet avec les 75 ans de la Force aérienne belge. À cette occasion, un grand événement sera organisé sur la base aérienne de Florennes et mobilisera bon nombre de forces vives au sein de la Défense.

Or, le rassemblement de montgolfières du Roeulx a beaucoup évolué depuis 1986 pour devenir un événement plus large et déclinant différentes activités à côté de l’envol des ballons. "Depuis quelques années maintenant et grâce, entre autres, au partenariat scellé avec notre Défense nationale, nous avons la chance de pouvoir bénéficier de magnifiques shows d'avions et de belles animations familiales au sol comme les démonstrations de drones, d’aéromodélisme, de cerfs-volants", précise la Ville du Roeulx.

C'est pour cette raison que le festival Des Ballons et des Ailes sera organisé le dimanche 15 août. "Un changement qui permettra d’avoir la collaboration de la Défense belge et de garantir ainsi une programmation à la hauteur des attentes du public. Le dernier week-end du mois de juin sera ainsi pleinement consacré au carnaval. L’occasion de mettre un coup de projecteur sur notre folklore local et sur ses acteurs. De beaux projets n’attendent plus qu’à être concrétisés pour étoffer et densifier ces fêtes tellement appréciées de nos citoyens."