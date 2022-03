Le Centre culturel, l’Office du Tourisme et plusieurs citoyens s’associent pour lancer un nouveau projet intitulé "Il était une fois au Roeulx...". L'idée du projet est ainsi de mettre ou remettre en valeur les archives et photographies de la vie locale sous forme d'expositions, d'activités, de reconstitutions et de conférences le temps d'un week-end.

Dès lors, la première édition de ce projet se déroulera le week-end des 24 et 25 septembre prochain. L'exposition aura pour thème les écoles. Un sujet transgénérationnel qui touche donc tout le monde, des plus jeunes aux plus anciens. A travers ce thème, les organisateurs du projet veulent donc retracer la vie scolaire d'antan qu'à connu l'entité du Roeulx.

Le Centre culturel lance alors un appel aux anciens élèves, aux instituteurs et institutrices qui ont fréquenté les écoles de l'entité. Ces derniers sont invités à faire partager les archives qu'ils possèderaient : images, photographies, affiches, articles de presse, livres, ... Petite précision néanmoins, les organisateurs de cette exposition recherche avant tout des sources issues du 20ème siècle. L'ensemble de ces documents et images sera récolté, scanné et compilé pour être mis en valeur lors du week-end des 24 et 25 septembre au Centre culturel Joseph Faucon.

Les personnes qui possèdent des documents ou des objets d'époque qu'elles souhaitent faire partager peuvent contacter le Centre culturel via email (archives@leroeulxsouvenirs.be) ou par téléphone (064/66 52 39).