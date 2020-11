Particulièrement actif dans la Région du Centre, le comité du Télévie du Roeulx a malheureusement dû annuler sa traditionnelle gratinade prévue fin novembre. Dans la Cité des Princes, entre les rallyes Saint-Feuillien, baptêmes en voitures de prestige et autres bénédictions de motards, l'année est habituellement rythmée par les nombreux événements qu'organise le comité du Télévie. Mais le coronavirus est venu jouer les trouble-fêtes.

"C'est assez compliqué cette année", confirme Caroline Carpentier, présidente du comité du Télévie du Roeulx. "Nous n'avons pas pu organiser la bénédiction des motards cet été. Le chalet que nous tenons habituellement au marché de Noël est plus que compromis. Nous ne pourrons pas non plus organiser notre gratinade. Dans les conditions actuelles, il n'est en effet pas possible d'organiser un grand repas avec beaucoup de monde. Nous avions pensé à une alternative avec un système de livraison ou un drive-in. Mais on s'est dit que ça pourrait faire concurrence au secteur horeca et ce n'est pas notre souhait."

Lors de la dernière édition, le comité du Télévie du Roeulx a pu remettre un chèque de 35.222 euros. Un record qu'il sera difficile de battre l'année prochaine. "Nous devions remettre le chèque au mois d'avril, donc nous n'avons pas été trop impactés par la crise. Pour la prochaine édition, ça s'annonce plus compliqué évidemment", poursuit la présidente.

Les Rhodiens ne baissent pas les bras pour autant. "Nous espérons pouvoir organiser notre gratinade en février ou même un peu plus tard, quitte à changer le menu. Le 1er mai, nous devions organiser la première édition des primeurs rhodiennes, un grand événement pour découvrir les produits des pépiniéristes, des fleuristes et autres marchands locaux. Ça n'a pas pu se faire en 2020. Nous espérons pouvoir lancer ça en 2021. Récemment, nous avons vendu des produits Télévie sur des parkings de supermarché. Ce n'est pas toujours simple, car notre comité compte pas mal de retraités que nous ne voulons pas envoyer sur le terrain dans le contexte actuel. Mais les ventes ont bien fonctionné."

Rappelons enfin qu'avec ou sans événements, il est toujours possible de faire un don sur le compte BE38 0013 6804 6772 avec la mention "Don au Télévie Le Roeulx". Exceptionnellement, tout don effectué en 2020 de minimum 40 € se verra octroyer une remise d’impôts de 60%.