En cette semaine de l'eau, la Ville sensibilise ses citoyens aux méfaits du compostage pour les rivières.

Du 12 au 27 mars se déroulent les Journées wallonnes de l'eau lors desquelles les différents cours d'eau qui serpentent la Wallonie sont mis à l'honneur. Tantôt par des balades, tantôt par des activités de récolte de déchets, les citoyens sont sensibilisés à l'importance de l'entretien de ces cours d'eau. Pour la Ville du Roeulx, cet entretien pris en charge par le service technique de la Ville destiné à enlever les déchets végétaux qui s'accumulent et obstruent le passage de l'eau.

C'est dans ce cadre que la Ville du Roeulx collabore avec les Contrats Rivières et les équipes de la Haine et de la Senne dans un programme d'actions de restauration des cours d'eau, de leurs abords et de leurs ressources, le tout dans un mode de gestion concertée. Une occasion aussi pour la commune de rappeler les gestes à privilégier ou à éviter pour veiller à la qualité de l'eau qui traverse l'entité rhodienne. "Les conséquences peuvent parfois être problématiques avec une déstabilisation des berges, voire un risque d’inondation en amont " explique Jérémie Rucquoy, agent technique à la Ville du Roeulx.