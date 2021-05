Contrat rempli pour le magasin Spar et les Rhodiens. C’est désormais officiel, le défibrillateur acheté en co-financement a été fixé sur le bâtiment du magasin. Il est donc accessible pour les clients et le personnel, mais aussi pour toutes personnes aux alentours. En effet, la petite porte donnant sur la chaussée sera maintenant ouverte, y compris le soir, afin de permettre à tout passant d’y disposer.

Et pour une utilisation optimale d’un tel appareil, le Spar va encore plus loin. "Martin donnera la formation à toute l’équipe à partir du 20 juin, comme ça, au niveau du magasin, on est paré pour toute situation", commente Pierre Thomas, le propriétaire. L’appareil est toutefois intuitif, et donne des instructions lui-même pour aider les personnes plus novices.

Une bonne nouvelle pour les Rhodiens, et clients du magasin qui s’étaient mobilisés en nombre pour l’achat de ce défibrillateur. Grâce à leur contribution, l’équipe avait finalement réussi à récolter suffisamment d’argent pour un seul appareil après seulement trois jours. Une semaine plus tard, c’était une deuxième machine qui avait pu être financée. Pierre Thomas précise que ce défibrillateur devrait être positionné au centre médical de la ville dans les trois à quatre prochaines semaines.

Pour rappel, Pierre Thomas avait lancé une action de co-investissement pour l'achat de l’appareil. Une première dans le secteur privé ! Le défibrillateur, qui sauve des vies, est très difficile à trouver dans l'espace public, ce qui mène parfois à des situations tragiques. C'est ce qu'a vécu Pierre Thomas, il y a sept ans. "Un jour, un client a fait une crise cardiaque au magasin et j'ai été tellement frustré de ne pas savoir intervenir", avait raconté le propriétaire. "C'est pourquoi, quand le niveau national nous a demandé ce que l'on pouvait mettre en place au niveau local, j'ai immédiatement pensé à cette histoire. Ça m'a paru être une bonne idée."

Face au succès de l’action de financement participatif, d’autres supermarchés du même groupe ont suivi le mouvement.