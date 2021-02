La campagne de vaccination est de plus en plus présente dans la région du centre. Considéré comme notre seule porte de sortie de cette pandémie, le vaccin est administré en premier dans les maisons de repos. C'est notamment le cas dans le home Saint-Jacques, situé au Roeulx. En pleine transition, la cellule de concertation interne a décidé d'opérer quelques changements dans la procédure covid-19.

À partir du 24 février jusqu'au 12 mars, les mesures changent. En effet, la cellule considère que l'immunité collective sera atteinte d'ici la mi-mars et que donc certaines règles sont encore à respecter dans cette période de transition. "Après les trois passages de vaccination, nous serons à 96 % pour les résidents et 71% pour le personnel", explique le directeur, Daniel Moulin. Et avec un cluster réalisé durant tout le mois de janvier, la maison de repos est sur la bonne voie.

Mais voilà, en attendant, le comité rappelle que certains résidents n'ont reçu qu'une seule dose, ne garantissant pas l'immunité. La première règle concerne le nombre de personnes autorisées à visiter leur proche. Seules deux personnes seront acceptées, toujours les mêmes tous les quinze jours. "Les visites sont autorisées pour les personnes asymptomatiques sur base du respect strict du registre des présences et l’attestation sur l’honneur de ne pas présenter des symptômes covid-19", a écrit la cellule. L'horaire des visites, lui, ne change pas. Tous les jours, sauf le mardi et samedi, les proches pourront discuter avec leurs grands-parents de 14h à 17h, soit dans le parc, la terrasse et/ou dans les chambres et réfectoire.

L'entrée des visiteurs ne sera plus par la salle polyvalente mais bien par le sas d'entrée, où des cadeaux et colis peuvent être encore réceptionnés. Ce changement d'endroit permettra au référent covid de toujours être présent, pour faire respecter les mesures. Afin de ne pas saturer ces visites, le personnel du home demande aux "visiteurs de se manifester au préalable pour une organisation optimale pour éviter le croisement important de personnes extérieures au sein du HSJ."

Quant aux sorties des résidents, elles sont autorisées dans des conditions strictes. Un maximum d'un contact rapproché doit être assuré et les horaires sont les mêmes appliqués que pour les visites au sein du home.

Les pensionnaires du home, au nombre de 55, devront encore attendre un petit temps avant de pouvoir retrouver un semblant de vie "normale".