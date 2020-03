Les festivités du jumelage sont prévues du 31 juillet au 6 août.

Avec la pandémie de coronavirus, le temps semble s'être arrêté. Difficile de s'organiser, de prévoir un événement à l'agenda ou de planifier des activités. Pourtant, la vie doit continuer. La Ville du Roeulx a donc décidé d'entamer les démarches vis-à-vis de son jumelage. Car, comme le veut la tournante effectuée entre les cinq communes liées, c'est dans la Cité rhodienne que doivent être organisés les événements de 2020.

Du 31 juillet au 6 août, la commune doit théoriquement recevoir une délégation d’une cinquantaine de personnes issues des communes jumelées : Quinsac (France), Steinenbronn et Bernsdorf (Allemagne), ainsi que Polla (Italie). Et pour loger tout ce petit monde, le Comité de Jumelage est à la recherche de familles d’accueil pouvant héberger ces Français, ces Italiens et ces Allemands.

"Parmi les cinquantes personnes à héberger, certains le seront chez des habitués ou ont déjà une solution", explique Ronny Tournay, échevin en charge du jumelage. "Mais nous voulons être certains que tout le monde soit accueilli donc nous avons lancé cet appel. L'objectif est d'aussi faire des rencontres entre les gens de l'entité et ceux issus des communes jumelées."

Durant cette semaine de jumelage, les différentes délégations participeront à une multitude d'activités. Reste cependant à savoir si tout cela sera maintenu. "Ces festivités sont encore loin dans le temps mais nous ne savons pas comment tout cela va tourner. Il est évident que nous serons très attentifs à l'évolution de la situation. Surtout en tant qu'échevin des fêtes, des aînés et de la jeunesse. J'ai déjà dû annuler le repas du comité du troisième âge puis la période des carnavals va bientôt débuter."

Si vous souhaitez accueillir une ou plusieurs personnes chez vous, vous pouvez d'ores et déjà prendre contact avec l'échevin Ronny Tournay (tournayronny7070@hotmail.com), Christelle Francq (francqchristelle29@gmail.com) ou Gigi Ramlot-Helin (gigiramlothelin@gmail.com).