Ce vendredi 13 mai, l’OKay du Roeulx a rouvert ses portes après une période de travaux de rénovation. Les clients ont retrouvé le magasin dans un tout nouveau style qui se veut plus moderne et plus vert. La surface de 650 m² a été rénovée avec le but de réduire à maximum son empreinte environnementale. " OKay accorde beaucoup d’importance à la construction durable de ses bâtiments ", explique l’enseigne concernée.

Le magasin veut s’inscrire dans la catégorie de magasins de nouvelle génération. Des meubles réfrigérés, un coin boulangerie rénové et d’autres transformations font du magasin un aménagement innovant aux yeux d’OKay. L’empreinte environnementale a été réduite grâce à des ampoules LED, un système de refroidissement différent et une utilisation circulaire de la chaleur dégagée par le magasin.

affirme Patrick Cailleau, le store manager. L’équipe de neuf collaborateurs propose quotidiennement des produits frais au sein du magasin. L’enseigne propose des produits locaux afin de s’inscrire dans le développement durable. "ajoute le store manager.