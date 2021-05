Il y a du changement sur l’entité du Roeulx. Rappelez-vous, dans le courant du mois d’avril, la Ville annulait l’entièreté des grands évènements jusqu’au 15 août, en raison de la crise sanitaire. Une décision qui avait attristé les Rhodiens attachés à leurs traditions. Mais bonne nouvelle, le marché artisanal aura finalement lieu. Les producteurs et artisans de l’entité se réuniront le vendredi 11 juin, de 15h00 à 19h00, sur la Place de la Chapelle.

En septembre dernier, la première édition avait eu lieu, malgré les incertitudes de la pandémie. La Ville avait de remplacer le Comptoir Rhodien par ce marché artisanal. Et c’est une nouvelle fois le cas cette année, covid oblige. "La crise du COVID-19 rendant impossible l’organisation d’une nouvelle édition du Comptoir Rhodien, la Ville du Roeulx a décidé de le remplacer par un Marché artisanal répondant mieux au protocole en vigueur afin de garantir la sécurité du public. Le Marché sera organisé dans le respect strict des mesures sanitaires qui seront d’application à cette période", explique le service communication de la Ville.

Mais l’objectif reste inchangé. "Retrouvez en un seul lieu, toutes les spécialités et saveurs rhodiennes confectionnées et proposées par nos commerçants", ajoute la Ville. "Une petite dizaine d’artisans et producteurs de l’entité proposeront à la vente leurs produits et créations. Fruits et légumes, miel, fromages, charcuterie, poissons, spécialités italiennes, fleurs, mais aussi textiles et accessoires... chacun y trouvera son bonheur !"

En plus de proposer à la vente des produits de qualité, le marché artisanal, c’est aussi un soutien direct à l’économie locale. Il tend à encourager l’échange direct entre le producteur et le consommateur. Une démarche nécessaire pour fidéliser une nouvelle clientèle en ces temps de crise.