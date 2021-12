U.P.

Le marché de Noël du Roeulx, programmé du 17 au 19 décembre sur la Grand-Place, aura bien lieu, annonce la Ville. Le travail est en cours depuis plusieurs semaines pour pouvoir organiser l'événement en tenant compte des mesures sanitaires qui nécessitent de réserver son accès aux détenteurs d'un Covid Safe Ticket, mais l'inquiétude planait quant aux répercussions des mesures prises par les Codeco en cascade.

Mais pour le collège communal rhodien, il était clair que le marché de Noël devait se tenir dans une commune d'ordinaire festive et qui a dû faire l'impasse sur bien des événements. "Nous sommes conscients que ces deux années de pandémie minent le moral de nos citoyens. Nous n’avons pu organiser que quelques évènements et le plus souvent, de façon bridée. Nous voulions clôturer cette année 2021 avec un évènement féérique afin de mettre du baume au cœur de tous", explique Ronny Tournay, échevin des fêtes.

"Nous ne pourrons pas mettre comme les autres années les petits plats dans les grands, mais nous ferons notre maximum pour que les artisans, commerçants et associations puissent présenter leurs produits tout en accueillant notre public dans les meilleures conditions possibles", ajoute-t-il.

Cette année, la parade de Noël passe à la trappe, tout comme les contes, les grimages avec Mère Noël. et tous les événements concentrant le public dans des mêmes endroits. Pour le reste, rien ne change ou presque: il y aura toujours 22 chalets de différents commerçants et associations, un chapiteau avec une douzaine d’artisans, des décorations de Noël, un grand sapin, le père Noël et ses bonbons...

A noter encore que le concert de Noël "La Voix des Chœurs", organisé par le centre culturel, qui aurait dû se dérouler ce dimanche en l'église Saint-Nicolas du Roeulx, est annulé. Par contre, le spectacle pour enfant "Biscotte & Brioche", dont deux représentations seront données les 17 et 18 décembre, aura bien lieu. Informations et inscriptions obligatoires sur le site www.leroeulxnoel.be.