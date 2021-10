C’est un petit marché public qui chipote Grégory Lucas, conseiller communal au Roeulx. Le 30 août dernier, le collège communal approuvait l’acquisition de 5000 gobelets réutilisables pour un montant de 5 171 € TVAC auprès de la société Tradyglass, établie à Soignies. Cette dernière, dirigée par Frédéric Willems, a été la seule des trois entreprises sollicitées par le collège communal à avoir remis une offre.

Et il pouvait difficilement en être autrement, juge Grégory Lucas, qui a examiné de plus près les sociétés invitées à prendre part à ce marché public, qui sont toutes basées à Soignies. Concernant l’une, B-Plast, rien sur son site internet ne laisse à penser qu’elle produit des gobelets réutilisables. “J’ai alors décidé de leur envoyer un e-mail pour savoir s’ils produisaient ce type de produits. Ils m’ont répondu qu’ils avaient un partenaire du nom de Decaglass qui pouvait répondre à notre demande.” Une société qui a la même adresse que Tradyglass… Et pour cause : Decaglass a absorbé Tradyglass en 2020 et a gardé le nom commercial de cette dernière.

Quant à Hubtech Consulting, la troisième société sollicitée, aucun indice ne laisse supposer qu’elle propose des gobelets réutilisables. Questionnée sur la fourniture de ces produits, sa cogérante Margaux Willems, par ailleurs "account manager" chez Tradyglass si on en croit son profil LinkedIn, renvoie vers son adresse e-mail libellée "@tradyglass" et le site internet alterglass.eu. Ce dernier est la gamme de gobelets en polymère réutilisables de Tradyglass. Quant au second cogérant, Hubert Bauthier, il se renseigne comme "production manager" chez Tradyglass et Alter Glass.



Bref, les trois sociétés sollicitées renvoient toutes au même endroit, le chemin de la Longue Borne à Soignies, d’où Tradyglass fournit notamment des verres pour la brasserie Saint-Feuillien, dont le bourgmestre Benoît Friart est administrateur. De quoi attiser un peu plus les suspicions de marché public bidouillé auprès du conseiller d’opposition, qui a interrogé le bourgmestre en conseil communal.

“Il m’a alors affirmé que c’était lui qui avait proposé le nom des trois sociétés au service. Ce qu’il m’a confirmé plus tard par retour d’e-mail, en précisant que c’était à la demande du service et qu’il savait que ces 3 sociétés produisaient ce type de produits”, indique Grégory Lucas.

Ce dernier a contacté la Direction des marchés publics de Wallonie pour lui exposer la situation et poser un certain nombre de questions : comment se fait-il que ce soit le bourgmestre qui propose les noms de ces trois sociétés ? Ces noms ont-ils été suggérés ou imposés ? Comment, au vu des relations entre les diverses sociétés ne pouvait-on pas prévoir que toutes les demandes atterriraient sur le même bureau ? Etc.

“Ce dossier me laisse très perplexe quant à la mise en concurrence réelle de trois sociétés productrices de gobelets réutilisables. Si on voulait absolument rester dans la région, j’ai contacté des sociétés telles qu’Embalcom et Sobepap, également implantées à Soignies. Celles-ci auraient également pu remettre un devis pour ce type de gobelets”, conclut le conseiller communal.

Contacté, le bourgmestre Benoît Friart ne souhaite pas s'étendre sur le dossier. "C'est un menteur et un affabulateur, qui lance régulièrement ce genre d'accusations", lâche-t-il à l'encontre du conseiller Lucas. Selon lui, le marché public "est une demande tout à fait correcte. Trois fournisseurs ont été contactés et tut s'est fait dans les règles. Si lui pense qu'il y a un problème, c'est son affaire", conclut-il, précisant que "nous sommes une commune reconnue pour faire les choses dans les règles."