Le 15 avril prochain se tiendra l'édition printanière du Comptoir rhodien. Mis en place depuis septembre 2019, ce comptoir est l'occasion de découvrir les artisans, producteurs et commerces de l'entité du Roeulx à travers une série de produits divers tels que du miel, des fromages, des charcuteries, des fruits et légumes, des textiles et bien d'autres choses. Lieu de rencontres des habitants rhodiens, le Comptoir rhodien permet également à la Ville de donner une visibilité à ses commerces et aux activités locales.

"La différence fondamentale avec le marché vespéral est que l'idée de base est de rechercher la proximité des commerces, la découverte de nouvelles activités rhodiennes et la mise en valeur de nos produits locaux", explique Virginie Kulawik, l'échevine du Commerce. "Le rôle de la commune est d'encourager ces consommations et nous donnons à ces activités une sorte de "label de qualité" que nous reconnaissons et apprécions. Au Comptoir rhodien, ce sont des professionnels de l'entité qui proposent des produits de qualité et un service personnalisé. Ils exercent leur passion et nous la transmettent lors de cet événement".

Organisé ponctuellement, le Comptoir tient son origine de l'annulation du marché vespéral qui était, auparavant, organisé chaque vendredi après-midi. "Avant sa création, nous avions un marché vespéral sur la place de la Chapelle tous les vendredis après-midi. Cependant, il n'avait rien à voir avec un marché de grande envergure comme La Louvière ou Soignies.", explique Virginie Kulawik."Seuls le poissonnier et quelques maraichers venaient de façon aléatoire car le succès n'y était pas. De ce constat et au vu des contraintes ou du manque de retours positifs des citoyens, nous avons décidé d'arrêter le marché vespéral et avons misé sur un marché à thème, en soirée, qui a beaucoup plus de succès en tant qu'événement plus ponctuel. En septembre, le marché vespéral du vendredi était prolongé en soirée et là, le succès était au rendez-vous. L'horaire étant plus adapté, cela ressemblait à un petit afterwork où les citoyens habitués se retrouvaient".

Compte tenu des habitudes des rhodiens, le poissonnier se montre toujours présent lors du Comptoir rhodien. Dernièrement, il également a été rejoint par un autre commerçant local, Georgy Marloy, qui propose des saveurs artisanales. Afin de compléter son offre, la Ville se montre ouverte à l'accueil de nouveaux maraîchers rhodiens intéressés de rejoindre les stands du Comptoir. L'unique contrainte est que les commerçants se placent, désormais, sur le parvis de l'église dont la surface est limitée.

Cette prochaine édition 2022 se tiendra de 15h à 20h lors de laquelle des animations seront organisées pour les enfants et le verre de l'amitié sera offert par le Collège communal à 17h.

Parallèlement à cela, la commune profitera de l'occasion pour récolter l'avis des citoyens dans le but développer une nouvelle identité pour la Ville. Un sondage sera donc organisé sur place.