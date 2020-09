Depuis quelques jours, les habités du taxi social du Roeulx se déplacent dans un véhicule flambant neuf. Une nouvelle voiture, spacieuse et confortable, a en effet été achetée par la commune du Roeulx. En raison des mesures sanitaires, elle a même été équipée provisoirement d'un Plexiglas installé entre les deux sièges à l'avant. Le bénéficiaire et le chauffeur sont ainsi séparés physiquement durant toute la durée du trajet.

De quoi permettre au service de continuer à fonctionner presque normalement, hormis le fait qu'un seul passager est admis dans le taxi. "Le service fonctionne très bien", assure Martine Paternostre, présidente du CPAS. "Même en ces temps difficiles où les gens sont plus anxieux à l'idée de l'emprunter, nous tournons avec une trentaine de courses par semaine. Et sur une année normale, il y a plus de 1 500 courses."

(...)