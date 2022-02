En janvier dernier, une réunion s’était tenue entre les bourgmestres et le gouverneur de la province du Hainaut au terme de laquelle il a été convenu que des festivités de grande ampleur telles que les festivités carnavalesques ne pouvaient être maintenues sous code rouge ou orange du baromètre corona.

Depuis le 18 février, le baromètre corona est passé à l’orange permettant ainsi à l’Horeca d’ouvrir sans limitation d’heures et sans obligation de recevoir les clients à table. Depuis, les événements intérieurs dits "dynamiques" sont autorisés et redonnent un espoir pour l’organisation d’un carnaval qui pourrait se faire dès le passage au code jaune. Dans ce cas-ci, le Covid Safe Ticket ne serait plus d'application, ce qui permettrait alors l'organisation d'événements à grande échelle.

"Nous espérons que le baromètre indiquera rapidement le jaune", explique Ronny Tournay, l’échevin des Festivités. "Depuis un mois déjà, nos équipes avancent dans l’organisation et les préparatifs de nos différents carnavals et soumonces. Les bonnes nouvelles de ces derniers jours nous encouragent sur cette voie".

La Communauté Urbaine du Centre (ou la CUC) formée des différents bourgmestres des communes de la région du Centre avait estimé, la semaine passée, que les carnavals pouvaient être maintenus si le code jaune était d'application 10 jours avant la date prévue. Cela semble donc bien parti pour les communes de l'entité - Gottignies, Mignault, Thieu et Le Roeulx - dont les festivités carnavalesques débutent le 19 mars au plus tôt. "J’entrevois dans les prochains mois de belles festivités sur notre entité", positive Ronny Tournay. "Ce qui est certain, c’est que lorsque le baromètre indiquera le jaune, nous serons bien présents pour réveiller le printemps".

A noter : à Gottignies, les soumonces se dérouleront le 19 mars et le carnaval les 9 et 10 avril. A Mignault, les soumonces se feront le 2 et 16 avril et, le carnaval se fera les 30 avril, 1 et 2 mai. A Thieu, les soumonces se feront les 2 et 23 avril ; le carnaval, lui, se déroulera les 15, 16 et 17 mai. Enfin, les soumonces du Roeulx se tiendront les 7 et 21 mai ainsi que le 4 juin. Le carnaval se tiendra les 25, 26, 27 et 28 juin prochains.