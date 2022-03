En ce début de printemps, nombreux sont ceux ou celles qui entreprendront l'entretien de leur jardin et des plantations qui s'y trouvent. A ce propos, la Ville du Roeulx tient à rappeler les règles en œuvre concernant le brûlage des déchets végétaux. Effectivement, si brûler des déchets verts est autorisé en Région Wallonne, il nécessite de respecter plusieurs règles. De manière primordiale, la fumée provoquée par l'incinération des déchets ne doit en aucun cas perturber la circulation routière ni incommoder le voisinage.

Dans ce cadre, il s'agit donc de veiller à respecter le règlement général de Police de la Haute Senne qui stipule que : les feux ne peuvent se faire qu'à plus de 100 mètres d'habitations, de bruyères, de vergers, de haies, de blé, de paille, de meules ou de lieux où du lin est entrain de sécher. Ces feux de déchets verts doivent être allumés à plus de 25 mètres des bois et forêts sauf s'il y a une autorisation du propriétaire des lieux. Enfin, durant sa durée, le feu doit être maintenu à un niveau tel qu'il puisse être maitrisé.

Seuls les feux de végétaux sont autorisés. Toute infraction au règlement général de Police pourra être sanctionnée par une amende administrative à hauteur de 250€. L'amande peut également être plus importante si la nature des déchets brûlés n'est pas des déchets verts ou s'il y a atteinte à la santé publique.

A noter qu'aucun feu n'est autorisé la nuit ou par grand vent et que celui-ci devra être surveillé par une personne majeure tout le temps de la période d'ignition soit la phase où le feu se consume tout seul grâce à la température interne.

Dans le cas où des personnes de votre voisinage ne respectent pas ces règles, la Ville invite à privilégier le dialogue et à les informer de la législation. Si leur comportement persiste, un agent de quartier peut être contacté afin de constater les infractions par téléphone au 064/23.76.70.

Une autre alternative à ces feux reste de déposer les déchets verts dans les différents parcs à conteneurs Hygea afin que ceux-ci soient éliminés sans risque et en toute légalité.