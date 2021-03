Comme chaque année, l'opération Arc-en-Ciel est organisée le deuxième week-end de mars. Des milliers de jeunes bénévoles se mobilisent pour participer à cette récolte de vivre. La 67ème édition aura bien lieu cette année, après l'annulation de l'opération l'année dernière. Pour des raisons évidentes de sécurité, la mise en place de la récolte avait été mise à mal par l'instauration du confinement en mars dernier.

Au Roeulx, cela fait 25 ans que les scouts de l'Unité Roi Baudouin sont en charge de l'opération. "C'est une campagne qui nous tient à coeur", explique Isabelle Ricci, Chef d'unité. "Elle permet de sensibiliser nos enfants à la situation de certains jeunes qui n'ont pas la même chance qu'eux. Ce sont les valeurs partagées et essentielles des scouts : la solidarité et la fraternité."

Pour cette nouvelle édition, les équipes reviennent en force. La collecte change et s'adapte à la situation sanitaire pour la sécurité et le bien-être de ses donateurs et des participants. Habituellement organisée en porte-à-porte, dans des écoles ou à la sortie de grands magasins, l'opération s'est déroulée en deux temps. La semaine dernière, les scouts de l'Unité Roi Baudouin ont quadrillé la commune du Roeulx pour parvenir à couvrir un maximum de ses habitants. Ils sont partis du centre-ville pour ensuite, arriver aux villages comme Thieu et Gottignies. "Nous avons également distribué des flyers expliquant le déroulé de l'opération puisqu'elle est particulière cette année", déclare Isabelle Ricci. "Au total, c'est plus de 3 000 flyers et sacs qui ont été distribués. La meute était motivée."

Justement, cette année, des sacs plastiques ont été placés dans les boîtes aux lettres des Rhodiens. Tous sont invités à y placer des vivres non périssables comme les biscuits, le riz, les boîtes de conserve ou encore du sucre. Ce week-end, le 13 et 14 mars, les enfants de l'unité récolteront les sacs devant les portes, seulement si les habitants ont reçu un sac au préalable. Des magasins partenaires peuvent également les ramasser. Vous trouverez la liste complète sur le site de l'ASBL.

L'objectif de cette opération est de récolter une tonne de vivres. "La nourriture est envoyée vers une association humanitaire, qui la distribuera aux associations qui en auront besoin", souligne Isabelle Ricci. "Cela permet d'économiser de l'argent dans le budget alimentation. Des journées de loisirs et de vacances sont alors organisées pour rendre heureux les enfants dans le besoin." C'est pourquoi l'Unité Roi Baudouin espère que les Rhodiens répondront présents ce week-end.

Une belle initiative, et ce malgré les difficultés d'organisation de l'opération. Avec le protocole appliqué et les normes d'encadrement, l'effectif des scouts sera réduit de moitié ce week-end. Avec plus de 120 participants chaque année, la situation sanitaire a également impacté l'unité pour cette 67ème édition. À la fin de la récolte, ce seront 15 000 enfants qui auront le sourire grâce à l'opération Arc-en-Ciel.