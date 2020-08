L'heure de la rentrée des classes a sonné ! Dès ce mardi, les enfants reprendront le chemin des cours de manière "normale" même si les mesures de précaution seront nombreuses. Tant pour les enfants, les enseignants que les parents. Accès différents, horaires décalées pour les arrivées et départs mais aussi port du masque obligatoire aux abords des établissements. C'est en tout cas ce qui a été décidé au Roeulx.

Dès ce mardi et jusqu'à nouvel ordre, le port du masque est rendu obligatoire pour toutes les personnes âgées de plus de 12 ans, dans un rayon de 25 mètres autour de l’entrée des établissements scolaires de l’entité du Roeulx. Mais ce, uniquement durant jours d'ouverture des établissements et dans les plages horaires suivantes : de 7h30 à 9h30, de 11h30 à 13h30 et de 15h00 à 16h45.

Parents, grands-parents, grands frères, accompagnants ou simples passants devront donc être masqués lorsqu'ils approcheront d'une école rhodienne. Cette mesure a également été prise du côté de Mons. Dans la plupart des autres communes de la région du Centre, il n'est pas explicitement demandé de porter un masque près des écoles mais bien lors de tout rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique et les lieux publics ou privés accessibles au public.