U.P.

U.P.

U.P.

L'opposition regrette ce qu'elle considère être un rejet de principe.

Lundi dernier, le groupe Alternative, par la voix de son chef de file Grégory Lucas, a déposé deux motions au conseil communal. L'une contre les violences faites aux femmes et l'autre contre les violences infantiles. Ces textes demandaient à la commune de prendre une série d'engagements en faveur de la prévention et de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

Des motions symboliques, mais qui engageaient également la commune. Concrètement, il était notamment demandé au Collège "de devenir précurseur dans la prévention de la lutte faites aux femmes", de "présenter un plan d'application de la Convention d'Istanbul" qui encadre la lutte contre les violences, "d’intégrer la dimension du genre dans toutes les politiques communales", de sensibiliser les agents communaux, dans les écoles, ou encore de créer un planning familial ou de travailler en collaboration avec un planning existant, etc.