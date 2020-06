Pour des raisons financières, la majorité a refusé la proposition des bons d'achat.

Le conseil communal de lundi soir, au Roeulx, était notamment consacré à différentes convocations d'assemblées générales, à la présentation du rapport de la régie communale autonome et à quelques marchés publics. Mais il était aussi question de débattre sur une proposition formulée par l'opposition afin de soutenir l'économie locale.

"Nous proposons que la Ville offre aux ménages et aux isolés, deux chèques de soutien à l’économie locale , d’une valeur faciale de 10 euros chacun, à valoir par tranche d’achat de 25 euros", expliquait le conseiller communal Géry Bombart, chef de file du groupe Alternative.

Le bourgmestre, les échevins et les conseillers communaux de la majorité ont toutefois voté en défaveur de cette proposition. "Ce système aurait coûté 75 000 euros à la commune (deux bons de 10 euros pour 3 629 foyers), sans compter tous les frais de réalisation, d'impression, de distribution, etc, soit près de 100 000 euros au total", justifie le bourgmestre Benoit Friart. "Or, la gestion financière ne sera pas aisée pour la commune dans les mois et années à venir donc une telle dépense aurait été très difficile. De même, beaucoup de gens se seraient sans doute dirigés uniquement vers des commerces d'alimentation qui n'ont pas souffert de la crise."

En lieu et place, l'échevine Virginie Kulawik a proposé un système de concours pour inciter les citoyens à se rendre dans les commerces locaux. Dès le mois de juillet, les Rhodiens recevront un bon à faire valider auprès de cinq commerçants touchés par la crise. Après s'être rendu dans cinq magasins de l'entité, ces bons devront être remis dans une urne puis un tirage au sort sera effectué. Plusieurs gagnants remporteront des cadeaux.

"Ce système ne coûtera qu'environ 5 000 euros à la commune", précise Benoit Friart. "Cela fera voyager la population dans tous les commerces du Roeulx pour les faire consommer et aider l'économie locale. Les lots que nous offrirons seront par ailleurs achetés par la commune chez les commerçants, ce qui leur bénéficiera aussi. Nous allons désormais travailler sur la mise en route de ce système. Une communication suivra très prochainement pour la citoyens et les commerçants."

En parallèle, il a été décidé de placer la rue Grande à sens unique dès ce week-end afin de permettre le stationnement des véhicules des deux côtés de la route et d'élargir les terrasses des deux établissements présents dans cette rue. "Ces terrasses seront aménagées pour les rendre agréables et sécurisantes", assure Virginie Kulawik, l'échevine en charge du commerce.