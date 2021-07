La prolifération des chats est devenue importante ces dernières années partout dans le monde. La Belgique n’y échappe pas, et la situation est parfois compliquée à contrôler. Pour plusieurs communes wallonnes, il devient donc impératif de maîtriser leur population quand on sait qu’un couple de chats non stérilisés peut engendrer plus de 20 000 descendants en 4 ans.

C’est pourquoi la Ville du Roeulx organise un trappage de chats errants ce mercredi 28 juillet dans deux rues de l’entité. En collaboration avec l’ASBL Paco Cat’s & Co, les équipes commenceront par la rue Jules Beghin à Mignault au matin et termineront en après-midi par la rue du Coron à Ville-sur-Haine. La capture des chats errants peut parfois inquiéter, mais elle représente une mission régulière pour l’ASBL, qui lutte contre la maltraitance, la négligence et l’abandon des chats.